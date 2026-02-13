Ragazzino investito mentre va a scuola l' auto non si ferma

Un ragazzino di 13 anni è stato investito questa mattina mentre attraversava corso Galileo Galilei a San Fruttuoso, a Genova, e l’auto che lo ha centrato non si è fermata. La macchina, una berlina di colore scuro, ha urtato il ragazzo e ha proseguito la sua corsa senza prestare soccorso, lasciando il giovane a terra con ferite lievi ma visibili. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, mentre il ragazzo si recava a scuola, e il motivo principale sembra essere stata una mancata attenzione del conducente. La Croce Bianca ha portato il giovane al pronto soccorso in

Un altro pedone investito a Genova. Poco dopo le 8 del mattino l'ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo in corso Galileo Galilei a San Fruttuoso: un 13enne era stato investito poco prima da un'automobile mentre attraversava la strada per andare a scuola. Stando a quanto riferito, la conducente del veicolo, dopo essersi sincerata delle condizioni del ragazzino, si è allontanata senza allertare i soccorsi né attenderli sul posto. Assistito nei primi minuti dal personale scolastico, il giovane è stato spinalizzato e portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini con dolore all'altezza di un femore e sospetto trauma lombare.🔗 Leggi su Genovatoday.it

