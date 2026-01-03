Juve Lecce LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Segui la cronaca della partita tra Juventus e Lecce, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e risultato aggiornato in tempo reale, per rimanere informato sull’andamento del match. Un approfondimento obiettivo e dettagliato per conoscere gli sviluppi di questa sfida tra le due squadre.

di Marco Baridon del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Lecce 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Lecce: il pre-partita.

Juventus-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - La Juventus apre il suo 2026 in casa contro il Lecce: la squadra di Spalletti ospita i salentini di Di Francesco allo Stadium con fischio d'inizio alle ... fanpage.it

Juventus-Lecce, la conferenza di Spalletti: "Mercato? Non ho bisogno di nulla" - Vorremmo sempre comandare il gioco, ma a volte bisogna adattarsi e rincorrere senza presunzione". sport.sky.it

La #Juventus oggi alle 18 affronta il #Lecce in un match fondamentale per la rincorsa ai vertici della classifica. I bianconeri partono favoriti, ma servirà massima attenzione per superare l'ostacolo #Lecce. Secondo voi come finirà la sfida tra #Juve e #Lec - facebook.com facebook

#Danilo sarà presente allo Stadium per #Juve - #Lecce. Sky Sport x.com

