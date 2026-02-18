Coutinho ha annunciato l’addio al Vasco da Gama, a causa di divergenze con la dirigenza. La decisione è stata presa improvvisamente, lasciando i tifosi sorpresi. L’attaccante brasiliano ha spiegato di aver raggiunto un punto di non ritorno e di voler cercare nuove opportunità altrove. La sua partenza potrebbe accelerare i cambiamenti all’interno della squadra, che si prepara a una fase di transizione. La notizia si diffonde rapidamente tra gli appassionati di calcio brasiliano.

Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Viviano è un fiume in piena: «Bastoni? Odio la simulazione ma finisce lì. Chiellini non era proprio Roberto Baggio per comportamenti.La morale tenetela per voi!» Maradona Jr, che bordata a Chivu: «Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre! Non ha fatto neanche l’1% di quello che ha fatto lui» Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime

Xabi Alonso lascia il Real Madrid: clamorosa notizia sui blancos! Ecco cosa sta succedendo in questi minutiXabi Alonso ha annunciato la sua separazione dal Real Madrid, suscitando grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Calciomercato Juve: il tesoretto arriva dal Brasile. 20 milioni da queste sue cessioni, cosa sta succedendoLa Juventus sta ricevendo un'importante entrata di circa 20 milioni di euro grazie alle recenti cessioni di giocatori brasiliani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.