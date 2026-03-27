incidente in via orazio suv senza assicurazione travolge auto di scuola guida

Un incidente si è verificato in via Orazio a Napoli, coinvolgendo un SUV senza assicurazione e una Fiat Panda utilizzata per le lezioni di guida. Dopo lo scontro, il conducente del SUV è scappato, ma è stato fermato da alcuni cittadini. La ragazza di 19 anni stava facendo pratica di guida al momento dell’incidente. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Paura in via Orazio, a Napoli: una 19enne stava facendo pratica su una Fiat Panda. Il conducente del SUV è fuggito dopo l’impatto ed è stato fermato dai cittadini. Grave incidente stradale a Napoli in via Orazio, dove è stata sfiorata la tragedia. Un giovane alla guida di un SUV, risultato privo di assicurazione, ha colpito violentemente una Fiat Panda appartenente a una scuola guida, a bordo della quale una ragazza di 19 anni stava effettuando una lezione di pratica. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe avvenuto ad alta velocità. Dopo lo scontro, il conducente del SUV si è dato alla fuga per circa 500 metri, ma è stato bloccato da alcuni cittadini che avevano assistito alla scena. 🔗 Leggi su 2anews.it

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