Inchiesta sui ‘cecchini del weekend’ | Parma al centro delle testimonianze

Parma compare in alcune testimonianze legate a un’indagine sui cosiddetti ‘cecchini del weekend’. Le ricostruzioni collegano la città a presunti “safari umani” avvenuti durante l’assedio di Sarajevo negli anni Novanta. Le autorità stanno verificando l’accuratezza di queste affermazioni, che coinvolgono diversi soggetti e periodi storici. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a eventuali responsabilità o collegamenti diretti.

Secondo un libro recente, l’aeroporto di Parma sarebbe stato snodo per i viaggi verso Sarajevo negli anni ’90. La Procura di Milano indaga Parma è citata in alcune ricostruzioni legate ai presunti “safari umani” durante l’assedio di Sarajevo negli anni ’90. Nel libro I cecchini del weekend, dello scrittore milanese Ezio Gavazzeni, due testimonianze anonime indicano l’aeroporto di Parma come possibile punto di partenza di viaggi organizzati da facoltosi appassionati di armi tra il 1992 e il 1995. Secondo quanto riportato, i partecipanti – definiti “cecchini del weekend” – partivano il venerdì con piccoli aerei privati diretti a Trieste e da lì proseguivano verso Sarajevo, dove si sarebbero uniti a milizie locali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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