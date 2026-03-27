La 25esima edizione del talent show più famoso d’Italia ha avviato la fase serale, con la trasmissione che ha preso il via recentemente. Sono stati annunciati i giudici e i concorrenti che partecipano, mentre alcuni di loro sono già stati eliminati. Gli aggiornamenti sui partecipanti e sulle modalità di svolgimento vengono comunicati di settimana in settimana.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Il talent show più longevo della televisione italiana (siamo alla 25esima edizione) è tornato con la fase serale. Amici di Maria De Filippi - dopo la fase pomeridiana terminata l'8 marzo - è ripartito con le puntate in prima serata. Si tratta di quella parte decisiva in cui, puntata dopo puntata, gli allievi affrontano sfide ed eliminazioni fino ad arrivare all'ultima in cui viene decretato il vincitore (insieme agli altri premi di categoria, della critica, degli sponsor e via dicendo). Di seguito una guida utile per fare il punto: quando va in onda il programma, da dove, chi sono i giudici, gli allievi, le squadre, il direttore artistico e poi i sintetici riassunti, puntata per puntata. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il Serale di Amici25: quando inizia, giudici, concorrenti, eliminati e riassunti aggiornati

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