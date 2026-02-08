Amici Serale | i possibili giudici quando inizia e nuova regola

Questa sera si fanno più chiare le date di inizio del Serale di Amici. I fan sono ansiosi di scoprire quando partirà e chi saranno i giudici che saliranno sul palco. Le voci si rincorrono, ma ancora niente è ufficiale. Nel frattempo, si discute anche delle nuove regole che potrebbero entrare in gioco quest’anno.

Amici entra nel periodo più delicato della stagione 20252026: si parla di data d’esordio del Serale e i possibili nomi della giuria. Le indiscrezioni parlano di un cambio di rotta rispetto alla stagione passata, con volti nuovi pronti a valutare canto e ballo. Intanto, nella Scuola l’atmosfera si è fatta più pesante: alcuni allievi hanno già salutato e una nuova regola potrebbe incidere in modo diretto su chi spera di arrivare fino in fondo. Giulia Stabie verso l’addio ad Amici 25 Amici Serale 2026: quando potrebbe debuttare in prima serata. La prima domanda che si fanno i fan riguarda l’inizio del Serale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Il Serale di Amici 2026 sta per partire.

Il Serale di Amici si avvicina, con l’interesse che cresce tra telespettatori e partecipanti.

Amici 25 - Pierpaolo deve lasciare la scuola

Quando inizia il serale di Amici 2026/ Anticipazioni e giuria: rivoluzione rispetto al passato?Quando inizia il Serale di Amici 2026? Le anticipazioni parlano del 21 marzo e di una possibile nuova giuria con Irama, Emma Marrone ... ilsussidiario.net

Ballerini esclusi dal serale di Amici 25: svelati i concorrenti eliminati dai prof/ Lacrime e sfida tra dueI prof di ballo hanno svelato quali sono i ballerini di Amici 25 che non porterebbero al serale: ecco i nomi dei possibili eliminati ... ilsussidiario.net

Amici, anticipazioni: le maglie del serale in palio. Alex Britti e Marcello Sacchetta giudici con un ospite speciale facebook

AMICI 25: TALENTO O POPOLARITÀ Serale: 12 posti totali e ai coach viene chiesto chi “sacrificare”. A rischio: Lorenzo (Cuccarini), Valentina (Zerbi), Elena (Pettinelli). Scelta giusta o logica TV Tu chi salveresti x.com