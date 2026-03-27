L’aspettativa di vita negli Stati Uniti ha raggiunto un nuovo massimo storico, secondo i dati diffusi dai Centers for Disease Control and Prevention. Un fattore considerato importante per vivere oltre i 90 anni riguarda il mantenimento di un atteggiamento mentale positivo. Non ci sono altri elementi specifici menzionati in questa notizia.

L’aspettativa di vita negli Stati Uniti ha raggiunto un nuovo massimo storico, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. Le donne continuano a vivere più a lungo degli uomini, con una media di 81,4 anni contro i 75,8 degli uomini, confermando una tendenza che dura da decenni. Ma l’aspettativa di vita non è un punto fisso e gli esperti sostengono che il modo in cui affrontiamo la vita contribuisce significativamente alla longevità, soprattutto se manteniamo un approccio mentale sano. Ricerche precedenti dimostrano che esiste un potere reale nel pensiero positivo. “Quando le persone immaginano ripetutamente il futuro come limitato o in declino, cosa che molte persone anziane fanno, il cervello inizia a rafforzare queste aspettative”, ha spiegato Deepika Chopra, psicologo della salute, al New York Times. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il segreto per vivere oltre i 90 anni? Basta una cosa sola per avere il mindset giusto

Articoli correlati

Leggi anche: Avvocato e velocista a 94 anni: "Il segreto? Vivere come un vice (re)"

Leggi anche: Milan, guai ad avere dubbi: Allegri è una risorsa importante. Una sola strada possibile per il futuro

How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il segreto per vivere oltre i 90 anni...

Temi più discussi: I piccoli cambiamenti quotidiani che possono allungare la vita: sonno, dieta e attività fisica; Gianna Pratesi ha compiuto 106 anni: Il mio segreto? Gelato due volte al giorno. Dal brodo di ossa all'aloe, i consigli per la longevità; La grande bugia dei 10.000 passi al giorno: ecco quanti ne servono davvero.

Segreto della longevità, la dieta di Silvio Garattini: «Mangiare poco per vivere a lungo, no a carne rossa e burro»Il valore del digiuno intermittente, nelle varie modalità, è relativo: «Non è così importante quando si mangia, conta la quantità totale. Uno può anche mangiare 5 volte al giorno, basta che il totale ... corriereadriatico.it

Il segreto per vivere più a lungo? L’astinenza sessualeQual è il segreto per vivere più a lungo? L’astinenza sessuale. Secondo uno studio dell’Università di Sheffield, guidato dal dottor Michael Siva-Jothy, per migliorare la propria aspettativa di vita ci ... 105.net

TARTUFINI DI COLOMBA ! Ti basta luna colomba e solo 3 INGREDIENTI per creare dei dolcetti golosissimi che andranno a ruba! - facebook.com facebook

Nato, più spesa non basta: il 2025 spinge su industria, forze e infrastrutture x.com