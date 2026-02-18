Avvocato e velocista a 94 anni | Il segreto? Vivere come un vice re

Emilio Trifirò, avvocato e velocista di 94 anni, corre ancora per mantenere il suo spirito giovane: si allena quasi ogni mattina nel suo studio a pochi passi dal Palazzo di Giustizia. La sua passione per le corse deriva da una vita dedicata alla sfida e alla fatica, e lui stesso afferma che il segreto sta nel vivere come un vice re, sempre pronto a affrontare ogni prova con energia. Nella sala Cesare Grassetti, tra libri e opere d’arte, Trifirò si siede spesso per leggere o scrivere, mentre la sua velocità resta il suo marchio di fabbrica.

Trifirò & Partners Avvocati, dietro a Palazzo di Giustizia. Nella sala Cesare Grassetti, un lungo tavolo su cui domina il "Digesto cancellato" di Emilio Isgrò e Salvatore Trifirò, 94 anni appena compiuti, fondatore e decano dello studio legale. Cappellino Porsche, occhiali con montatura sottile, dolcevita e pantaloni in velluto a coste entrambi bordeaux, un Breitling col quadrante verde sul polso sinistro, uno smartwatch sul destro e sneakers arancioni, striate di giallo. Avvocato, un abbigliamento che potremmo definire eccentrico? "Non so se lo definirei così. Certo mi piacciono i colori, e cerco di farci attenzione: l'abito non fa il monaco, ma i dettagli fanno la differenza.