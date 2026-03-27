Le trattative per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus sono in corso e si stanno svolgendo con rapidità. La firma potrebbe arrivare a breve, segnando il proseguimento della collaborazione tra il giocatore e la società. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle cifre o le modalità dell’accordo.

di Alessio Lento Le trattative per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus stanno procedendo a ritmo sostenuto. Il calciomercato non è solo una questione di acquisti e vendite, ma anche di mantenere i propri pezzi pregiati e, in questo caso, la Juventus sembra essere a un passo dal fare un regalo di Pasqua che potrebbe rasserenare Spalletti, tifosi e addetti ai lavori. Se le negoziazioni andranno come previsto, il rinnovo di contratto di Vlahovic dovrebbe arrivare proprio attorno alla festività pasquale, con un incontro decisivo che si terrà nei prossimi giorni. Le parti coinvolte hanno messo sul tavolo una proposta concreta, che vedrebbe il centravanti serbo legato alla Juventus per altri due anni, con una diminuizione sostanziale dello stipendio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Il regalo dell’uovo di Pasqua è il rinnovo di contratto: firma ad un passo

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