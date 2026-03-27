La Nato ha pubblicato un rapporto che riassume le attività dell’ultimo anno, evidenziando l’aumento delle spese militari tra gli alleati e l’invio di supporto a Kyiv. Nel documento vengono dettagliate le strategie di deterrenza e le iniziative adottate per rafforzare la sicurezza della regione. La relazione fornisce un quadro chiaro delle priorità e delle azioni intraprese dall’Alleanza durante questo periodo.

Il documento con cui la Nato fa il punto sull’ultimo anno restituisce un’immagine precisa dell’Alleanza e delle sue priorità. Al centro ci sono la deterrenza verso la Russia, l’aumento della spesa, il rafforzamento della base industriale e il sostegno all’Ucraina. Più che un semplice bilancio, il testo delinea una linea politica e strategica che punta a rendere più stabile e più strutturata la risposta dell’organizzazione a un contesto considerato sempre più competitivo e instabile. La spesa come scelta strategica. In questo passaggio, la decisione più visibile riguarda gli investimenti. L’obiettivo fissato all’Aia porta al 5 per cento del Pil la soglia degli impegni collegati alla difesa entro il 2035. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il nuovo corso Nato tra deterrenza, spesa e sostegno a Kyiv

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