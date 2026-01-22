La Nato militare in Groenlandia tra prudenza e deterrenza Le parole di Cavo Dragone

La presenza militare della Nato in Groenlandia rappresenta un elemento di prudenza e deterrenza nel contesto strategico globale. Durante la recente riunione del Comitato militare a Bruxelles, sono stati discussi i ruoli e le future azioni dell’Alleanza, con un focus particolare sull’area artica. Queste decisioni riflettono l’importanza di un approccio equilibrato tra difesa e stabilità, considerando le sfide emergenti in una regione in rapido cambiamento.

