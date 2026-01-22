La Nato militare in Groenlandia tra prudenza e deterrenza Le parole di Cavo Dragone
La presenza militare della Nato in Groenlandia rappresenta un elemento di prudenza e deterrenza nel contesto strategico globale. Durante la recente riunione del Comitato militare a Bruxelles, sono stati discussi i ruoli e le future azioni dell’Alleanza, con un focus particolare sull’area artica. Queste decisioni riflettono l’importanza di un approccio equilibrato tra difesa e stabilità, considerando le sfide emergenti in una regione in rapido cambiamento.
La riunione del Comitato militare della Nato a Bruxelles si è svolta mentre l’attenzione strategica dell’Alleanza si estende oltre il fronte orientale. Alla guerra in Ucraina si affiancano infatti le dinamiche del Grande Nord, dove il dossier Groenlandia e la crescente competizione stanno ridisegnando le priorità di sicurezza. In questo contesto si inserisce l’intervento dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare, chiamato a chiarire il perimetro dell’azione Nato tra prudenza politica e preparazione militare. Groenlandia e Artico tra attesa politica e deterrenza militare. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Zelensky a Parigi, tensione alle stelle tra la Nato e Mosca per le parole di Cavo Dragone | Putin: «Pronti per continuare a combattere»
