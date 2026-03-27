Il dolce annuncio di Taylor Lautner presto papà

L’attore noto per il ruolo in Twilight ha annunciato sui social di aspettare un bambino, condividendo alcune foto con la moglie. La notizia è stata comunicata tramite immagini pubblicate online, senza ulteriori dettagli. Nessun’altra informazione è stata fornita riguardo alla data prevista o alle circostanze dell’attesa.

Taylor Lautner diventerà presto papà: ad annunciarlo sui suoi social proprio l’attore di Twilight, attraverso una serie di scatti in compagnia della moglie Taylor Dome Lautner. “Cosa c’è di meglio di due Taylor Lautner?” ha scritto l’interprete di Jacob Black a corredo degli scatti. Lautner, dopo una relazione con un’altra omonima, Taylor Swift, ha sposato la mental coach Taylor Dome nel 2022. Dopo il grande successo con la saga di Twilight, in cui ha interpretato il nemico storico di Edward Cullen e il suo principale antagonista per arrivare al cuore della protagonista Bella Swann, la carriera cinematografica dell’attore classe 1992 sembra aver subito una piccola battuta d’arresto. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Il dolce annuncio di Taylor Lautner, presto papà Articoli correlati Leggi anche: Taylor Lautner, il Jacob di Twilight, diventa papà: il dolce annuncio su Instagram Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Taylor Lautner, il Jacob di Twilight, diventa papà: il dolce annuncio su Instagram; Twilight: annuncio di gravidanza per Taylor Lautner; Taylor Lautner , Jacob in Twilight, diventa papà : ecco l'annuncio dolcissimo!; Il dolce annuncio di Taylor Lautner presto papà. Taylor Lautner, il Jacob di Twilight, diventa papà: il dolce annuncio su InstagramTaylor Lautner e la moglie Taylor Dome annunciano la gravidanza con un tenero post su Instagram: per loro sarà il primo figlio ... dilei.it «Non vediamo l’ora di vivere questa nuova avventura insieme. » Con queste parole, Taylor Lautner e Tay Dome hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio, scatenando una reazione immediata tra i fan. Il 26 marzo, i due hanno pubblicato una serie di foto s - facebook.com facebook