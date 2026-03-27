Un attore noto per il ruolo di un personaggio di fantasia ha annunciato su Instagram di essere diventato papà. L'annuncio arriva dopo aver sposato il partner e segnala un cambiamento importante nella sua vita personale. La notizia è stata condivisa attraverso un post sui social media, senza ulteriori dettagli circa le circostanze o la data di nascita del bambino.

Il lupo mannaro idolo delle adolescenti è diventato un uomo. Un uomo adulto, un marito e, presto, anche un papà. Taylor Lautner, noto (e amatissimo) per il ruolo di Jacob nella saga cinematografica di Twilight, ha annunciato la gravidanza della moglie che, come lui, si chiama Taylor. La coppia, sposatasi tre anni fa, è pronta ad accogliere il primo figlio. Taylor Lautner diventa papà per la prima volta. “Cosa c’è di meglio di due Taylor Lautner?”: con questa simpatica, perfetta, didascalia, l’attore noto per il ruolo di Jacob in Twilight ha annunciato la dolce attesa della moglie omonima, si chiama Taylor Dome. Il buffo messaggio accompagna infatti la foto del pancino di Tay – il cui nome abbrevieremo per distinguerla dal marito – e quella della prima ecografia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Taylor Lautner, il Jacob di Twilight, diventa papà: il dolce annuncio su Instagram

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