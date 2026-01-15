Il robot cameriere dell' azienda aretina Zcs al Salone del Food di Rimini

Durante il Salone del Food di Rimini, dal 16 al 20 gennaio, Zcs, azienda di Arezzo, presenterà il suo robot cameriere. L’evento Sigep, dedicato al settore del Foodservice, sarà l’occasione per conoscere le innovazioni tecnologiche sviluppate dall’azienda valdarnese Zucchetto Centro Sistemi, che partecipa all’appuntamento internazionale con soluzioni avanzate per il settore della ristorazione.

In occasione di Sigep il Salone Internazionale dedicato al mondo del Foodservice in di Rimini, in programma dal 16 al 20 gennaio, ci sarà la presenza dell'azienda valdarnese Zucchetto Centro Sistemi. In particolare Zcs Amico, con la propria gamma di robot collaborativi professionali puntando.

