I detenuti ripuliscono la città dall' inciviltà di chi abbandona i rifiuti

Un gruppo di detenuti ha iniziato a raccogliere i rifiuti abbandonati nelle strade della città, indossando guanti e utilizzando sacchi di plastica. L’attività si svolge in diverse zone, con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti lasciati da persone che non si sono preoccupate di smaltirli correttamente. La iniziativa coinvolge i detenuti in un intervento diretto e pratico sul territorio.

Rimboccarsi le maniche, prendere sacchi di plastica e guanti e ripulire la città dall’inciviltà di chi abbandona i rifiuti. È questo lo spirito che nella giornata di sabato 28 marzo vedrà alcuni detenuti del carcere di Sanquirico di Monza unirsi ai volontari di Plastic Free. Detenuti in permesso premio e volontari impegnati insieme anche in Lombardia. Un’iniziativa che unisce tutela dell’ambiente e reinserimento sociale, trasformando un gesto semplice - come quello di raccogliere rifiuti - in un’esperienza di comunità, partecipazione e riscatto. Un’iniziativa che si amplierà a tutta la Lombardia e che a Monza vedrà la partecipazione di alcuni detenuti della casa circondariale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - I detenuti ripuliscono la città dall'inciviltà di chi abbandona i rifiuti Articoli correlati Leggi anche: Tolleranza zero per chi abbandona rifiuti: 47 multe in 60 giorni