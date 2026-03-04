Tolleranza zero per chi abbandona rifiuti | 47 multe in 60 giorni

Da inizio anno, in un periodo di poco più di due mesi, le forze di polizia locale hanno elevato 47 multe a persone sorprese a lasciare rifiuti lungo le strade. La tolleranza zero per chi getta immondizia indiscriminatamente si riflette nelle sanzioni comminate, senza che siano stati segnalati altri episodi o interventi specifici.

A Monza l'abbadono dei rifiuti è diventata un'emergenza. Ma il Comune corre ai ripari, con maggiori controlli (anche grazie alle fototrappole) Il 2026 è iniziato da poco più di due mesi. Ma in questo breve lasso di tempo gli agenti della polizia locale hanno già pizzicato e sanzionato 47 cittadini che avevano abbandonato i rifiuti per strada. Dall'inizio dell'anno il Nucleo ambiente della polizia locale ha effettuato 119 controlli mirati in punti specifici soggetti ad abbandoni o errati conferimenti di rifiuti, circa due al giorno. Ispezioni nate dalle segnalazioni dei cittadini, ma anche da parte delle attività di controllo dei vigili.

