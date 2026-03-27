I 10 eventi che possono rendere memorabile il weekend a Lecco e provincia

Nel fine settimana a Lecco e provincia si prospetta un miglioramento delle condizioni meteo, con il vento che si ridurrà nel pomeriggio di venerdì. Da quel momento, le previsioni indicano un tempo stabile e piacevole, pronto a favorire una serie di eventi e attività nel territorio locale. La giornata di venerdì sarà quindi il punto di partenza per un weekend caratterizzato da condizioni atmosferiche favorevoli.

Le iniziative in programma da venerdì 27 marzo a domenica 29 marzo nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta Il vento è destinato a calare nel pomeriggio di venerdì, e da allora in avanti sarà un weekend assolutamente gradevole. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 20 marzo a domenica 22 marzo nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre possibile consultare l'intero calendario degli eventi di LeccoToday. LUNA PARK A LECCO - Il PasquaPark di Lecco è pronto a tornare per la tradizionale edizione primaverile. Giostre fino a dopo le festività. MERCATINO DEI GIOCHI - Sabato 28 marzo torna "Scambio Giochi: Ri-usare è un modo per non sprecare”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - I 10 eventi che possono rendere memorabile il weekend a Lecco e provincia Articoli correlati Leggi anche: I 5 eventi che non si possono perdere nel weekend a Lecco e provincia I 5 eventi in grado di cambiare il weekend a Lecco e provinciaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Le iniziative in programma da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo nel... Altri aggiornamenti su I 10 eventi che possono rendere... Discussioni sull' argomento Eventi segnalati dai Comuni; Ville, chiese, orti botanici e perfino i rifiuti: il FAI apre Valmadrera; BANDO IMPIANTI SPORTIVI, PD: A LECCO FINANZIATO SOLO 1 PROGETTO SU 10; Lecco, due interventi a cura del gruppo comunale della Protezione Civile. Vigili del Fuoco di Lecco impegnati su tutto il territorio della provincia con più di 40 richieste di soccorso. Il forte vento ha reso necessario interventi per taglio di piante, tetti scoperchiati, rimozione elementi pericolanti e imbarcazioni alla deriva. Le squadre del - facebook.com facebook Lecco, morto il ventenne accoltellato davanti alla stazione da un coetaneo. Tensione all'ospedale x.com