I 10 eventi che possono rendere memorabile il weekend a Lecco e provincia

Da leccotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana a Lecco e provincia si prospetta un miglioramento delle condizioni meteo, con il vento che si ridurrà nel pomeriggio di venerdì. Da quel momento, le previsioni indicano un tempo stabile e piacevole, pronto a favorire una serie di eventi e attività nel territorio locale. La giornata di venerdì sarà quindi il punto di partenza per un weekend caratterizzato da condizioni atmosferiche favorevoli.

Le iniziative in programma da venerdì 27 marzo a domenica 29 marzo nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta Il vento è destinato a calare nel pomeriggio di venerdì, e da allora in avanti sarà un weekend assolutamente gradevole. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 20 marzo a domenica 22 marzo nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre possibile consultare l'intero calendario degli eventi di LeccoToday. LUNA PARK A LECCO - Il PasquaPark di Lecco è pronto a tornare per la tradizionale edizione primaverile. Giostre fino a dopo le festività. MERCATINO DEI GIOCHI - Sabato 28 marzo torna "Scambio Giochi: Ri-usare è un modo per non sprecare”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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