A Palazzo Bonaparte è in corso una mostra dedicata a Katsushika Hokusai, artista giapponese noto per le sue stampe ukiyo-e. L’esposizione presenta diverse opere, tra cui la celebre rappresentazione di una grande onda. La rassegna permette di osservare da vicino le tecniche e i dettagli delle incisioni realizzate dal maestro. L’evento si inserisce nel panorama culturale della capitale, attirando numerosi visitatori.

Cosa: Una straordinaria mostra monografica dedicata a Katsushika Hokusai, il maestro assoluto dell’arte giapponese e dell’Ukiyo-e.. Dove e Quando: Presso Palazzo Bonaparte a Roma, dal 27 marzo al 29 giugno 2026.. Perché: Per ammirare oltre 200 opere leggendarie, tra cui la celebre Grande Onda di Kanagawa, esposte per la prima volta in Italia fuori dalla Polonia.. Roma si prepara a vivere una stagione culturale senza precedenti accogliendo, tra le mura barocche di Palazzo Bonaparte, l’universo visionario di Katsushika Hokusai. In occasione del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, questa esposizione si configura come l’evento artistico più rilevante dell’anno, portando nella Capitale un corpus di oltre 200 opere provenienti dalla prestigiosa collezione del Museo Nazionale di Cracovia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Hokusai a Palazzo Bonaparte: la grande onda travolge Roma

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Un percorso ricchissimo e suggestivo quello a Palazzo Bonaparte, curato da Beata Romanowicz del @MNKrk , con oltre 200 opere provenienti dal Museo Nazionale di Cracovia che ripercorrono l’intero arco creativo del grande artista. x.com