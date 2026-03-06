Lago Maggiore Half Marathon | domenica strade chiuse e possibili disagi

Domenica si svolge la Lago Maggiore Half Marathon e per questa occasione alcune strade lungo la sponda piemontese del lago saranno chiuse al traffico. Le chiusure riguardano specifici tratti stradali e potrebbero causare disagi ai cittadini e ai pendolari che transitano nella zona. La manifestazione coinvolge atleti e organizzatori che gestiscono il percorso e le chiusure temporanee.

Domenica, in occasione della Lago Maggiore Half Marathon, diversi tratti stradali lungo la sponda piemontese del lago saranno chiusi al traffico. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi per ridurre disagi e rallentamenti. Per chi deve muoversi lungo il Lago Maggiore, si consiglia di anticipare gli spostamenti e consultare mappe o app di navigazione per percorsi alternativi. La collaborazione dei cittadini e dei visitatori è fondamentale per garantire il regolare svolgimento della gara e ridurre i disagi al traffico. La Lago Maggiore Half Marathon promette spettacolo e adrenalina, ma chi viaggia in auto dovrà mettere in conto chiusure temporanee e possibili rallentamenti lungo il percorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

LAGO MAGGIORE MARATHON 2025 - OFFICIAL VIDEO

A Verbania appuntamento con la Lago Maggiore Half Marathon, atleti provenienti da 58 nazioniDomenica 8 marzo, a Verbania, appuntamento con la 18ª edizione della Lago Maggiore Half Marathon, organizzata da Sport Pro Motion. Record di iscritti (raggiunto il tetto di 2800) per l’edizione del ... targatocn.it

Podista si accascia alla Lago Maggiore Marathon: è gravissimoStava correndo la mezza maratona quando si è accasciato a terra per un malore. Un podista cinese 32enne è in gravissime condizioni a Stresa mentre partecipava alla Lago Maggiore Marathon. L'uomo è ... rainews.it

Domenica 8 marzo torna uno degli appuntamenti sportivi più attesi del territorio: la Lago Maggiore Half #Marathon (chiusa per qualche ora la litoranea del Lago Maggiore) x.com

MEZZA MARATONA, INFORMAZIONI PER VIABILITA’ E PARCHEGGI Ecco di seguito le informazuioni su viabilità e parcheggi in occasione della Lago Maggiore Half Marathon di Sport Pro-Motion di domenica 8 marzo 2026. DIVIETO DI TRANSITO Corso Zan - facebook.com facebook