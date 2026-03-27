Gravidanza a rischio arrivano le prime linee guida italiane per prevenzione e diagnosi

Da gravidanzaonline.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 marzo è stata presentata nelle aule del Policlinico Gemelli una nuova serie di Linee Guida Nazionali dedicate alla prevenzione e alla diagnosi delle gravidanze a rischio. La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia ha reso note le indicazioni ufficiali, che riguardano le procedure da seguire durante le fasi di monitoraggio e gestione delle gravidanze considerate complicate.

Sono arrivate le prime Linee Guida Nazionali dedicate alle gravidanze a rischio, presentate il 26 marzo dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) nelle aule del Policlinico Gemelli, uno dei maggiori punti nascita del Centro e Sud Italia con oltre 4.000 parti l’anno. Per la prima volta, dunque, l’Italia abbandona i modelli esteri finora adottato per gestire le gravidanze a rischio per dotarsi di un sistema proprio atto a garantire standard di sicurezza elevati, grazie a un documento approvato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e integrato nel Sistema Nazionale Linee Guida. Il protocollo arriva peraltro in quello che gli... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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