Gravidanza a rischio arrivano le prime linee guida italiane per prevenzione e diagnosi

Il 26 marzo è stata presentata nelle aule del Policlinico Gemelli una nuova serie di Linee Guida Nazionali dedicate alla prevenzione e alla diagnosi delle gravidanze a rischio. La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia ha reso note le indicazioni ufficiali, che riguardano le procedure da seguire durante le fasi di monitoraggio e gestione delle gravidanze considerate complicate.

Sono arrivate le prime Linee Guida Nazionali dedicate alle gravidanze a rischio, presentate il 26 marzo dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) nelle aule del Policlinico Gemelli, uno dei maggiori punti nascita del Centro e Sud Italia con oltre 4.000 parti l’anno. Per la prima volta, dunque, l’Italia abbandona i modelli esteri finora adottato per gestire le gravidanze a rischio per dotarsi di un sistema proprio atto a garantire standard di sicurezza elevati, grazie a un documento approvato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e integrato nel Sistema Nazionale Linee Guida. Il protocollo arriva peraltro in quello che gli... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Gravidanza a rischio, arrivano le prime linee guida italiane per prevenzione e diagnosi Articoli correlati Sanita’: presentate al Gemelli le prime linee guida italiane sulle gravidanze ad alto rischioLa Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) ha recentemente presentato le prime linee guida nazionali dedicate alle gravidanze ad alto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Maternità: arrivano le prime linee guida per le gravidanze a rischio; Gravidanza a rischio, arrivano le prime linee guida italiana per prevenzione e diagnosi; Gravidanze a rischio presentate le nuove linee guida nazionali. Gravidanza a rischio, arrivano le prime linee guida italiana per prevenzione e diagnosiPresentate dalla SIGO, serviranno a delineare manovre di prevenzione, diagnosi e intervento in quattro aree 'calde' della gravidanza. gravidanzaonline.it Da mamma a mamma - RICERCA GRAVIDANZA Salve. Sono 4 mesi che sto provando a concepire, ma ancora nulla.. adesso che è l'ennesimo mese che provo (azzeccato ovulazione) avevo il seno che faceva male, ma adesso è smesso, deve venirmi il ciclo - facebook.com facebook Sempre più giovani donne, anche in salute, si affidano alla crioconservazione dei propri ovociti per programmare una gravidanza - comunque non garantita. Ma il social egg freezing ha dei costi: economici e di stress per il corpo x.com