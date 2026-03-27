Grande Fratello Vip scappa dalla Nazionale

Il Grande Fratello Vip ha subito modifiche nella sua programmazione, in seguito a una decisione che ha coinvolto le trasmissioni televisive. La modifica si è resa necessaria per adattarsi a nuove esigenze, portando a un cambio di orari e di palinsesto. La trasmissione continua a essere trasmessa in modo regolare, senza interruzioni, anche se con variazioni rispetto alle programmazioni precedenti.

Iniziano i cambi di programmazione per il Grande Fratello Vip, che nel tentativo di guadagnare pubblico – o, almeno, evitare un ulteriore crollo – non andrà in onda come previsto martedì sera (31 marzo), quando su Rai 1 la Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso giocherà l’attesa partita da dentro o fuori contro la Bosnia per andare ai Mondiali 2026. Per il ritorno del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi era stata scelta la serata del martedì, con scellerato raddoppio al venerdì. I numeri sono drammatici: la media delle tre puntate finora trasmesse non arriva ai 2 milioni di spettatori, con uno share inferiore al 16%. Dopo quattro puntate (la quarta va in onda questa sera), il Grande Fratello Vip cambia dunque collocazione e la prossima settimana tornerà in onda di lunedì (30 marzo), al posto del previsto best of di Scherzi a Parte. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip scappa dalla Nazionale Articoli correlati Leggi anche: Il GF Vip scappa dalla Nazionale: la puntata del 31 marzo anticipata a lunedì per evitare Italia-Bosnia “Tutti fuori”. Grande Fratello Vip, i concorrenti via dalla CasaMentre dentro la Casa del Grande Fratello Vip il gioco continua tra strategie, confessionali e nuovi equilibri, fuori si avvicina un appuntamento che... ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!! Tutto quello che riguarda Grande Fratello Vip Temi più discussi: GF Vip 2026, Ilary Blasi e la gaffe in diretta: scappa la parola di troppo; Grande Fratello Vip, il reality riparte e sembra un po’ Ballando. Prime scintille tra Lucarelli e Mussolini…; Grande Fratello VIP: Giorno 2, Italia 1 ore 13:00 Video; Ascolti tv ieri martedì 17 marzo chi ha vinto tra Le Libere Donne, Grande Fratello Vip e DiMartedì. Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di venerdì 27 marzoOggi, venerdì 27 marzo, in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco in studio, nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Sel ... comingsoon.it Ascolti tv del 24 marzo, il Grande Fratello Vip contro tuttiMentre su Rai1 andava in onda una nuova puntata della fiction Le libere donne, su Canale5 Ilary Blasi tornava con il Grande Fratello Vip ... dilei.it Questa sera il Grande Fratello VIP inizierà molto prima rispetto al solito. Secondo voi gli ascolti miglioreranno - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com