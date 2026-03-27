Grande Fratello VIP frecciate in diretta | opinioniste scatenate la Blasi risponde

Durante la trasmissione del Grande Fratello VIP, le opinioniste hanno rivolto alcune frecciate in diretta, suscitando reazioni e tensioni tra i presenti. La conduttrice ha risposto a tono, mantenendo un atteggiamento di calma. L’episodio si è concentrato su commenti ironici e riferimenti legati al mondo del calcio e al gossip italiano, senza coinvolgere i concorrenti o altri elementi della casa.

Grande Fratello VIP, Il clima nello studio del Grande Fratello VIP si accende ancora una volta, ma stavolta non per una lite tra concorrenti o un colpo di scena nella casa, bensì per un siparietto tutto giocato sull’ironia e sui riferimenti “calcistici” più chiacchierati del gossip italiano. Durante la diretta, mentre si commentavano le dinamiche interne al reality, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno colto al volo un assist perfetto per punzecchiare la conduttrice Ilary Blasi. Il tema? Nemmeno a dirlo: il calcio. Leggi anche Javier Martinez rompe il silenzio e si affida ai fan: l’appello lanciato “Beh Ilary, tu te ne intendi. di calcio” afferma Cesara Buonamici. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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