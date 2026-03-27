Venerdì 27 marzo, su Canale 5, va in onda un nuovo episodio del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Durante la puntata, sono state annunciate indagini sulla vicenda nota come il “bigliettino gate”. La conduttrice e l’opinionista Alfonso Signorini hanno fatto riferimento a un episodio che coinvolge alcuni partecipanti, senza fornire dettagli specifici.

Venerdì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Vecchie tensioni e nuove alleanze: in Casa il gioco si accende! Alessandra Mussolini vs Francesca Manzini, tra reciproche critiche e accuse: troveranno un punto di incontro? L’aperitivo della discordia: Raimondo Todaro non rispetta le regole e con Giovanni Calvario è scontro aperto, stasera la resa dei conti. Inoltre, proprio Raimondo è protagonista di un “ bigliettino gate ”: un messaggio segreto arrivato dall’esterno e trovato nascosto nelle sue scarpe. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP: BLASI E LUCARELLI INDAGANO SUL “BIGLIETTINO GATE”

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