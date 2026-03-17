Da martedì 17 marzo, il reality “Grande Fratello Vip” torna in prima serata su Canale 5 con Ilary Blasi alla guida. La rete ha annunciato il ritorno del programma, che ha già suscitato molte discussioni sui social e nel web. La presentatrice e l’autore del format sono stati coinvolti nelle prime reazioni dei fan e degli spettatori.

Da martedì 17 marzo, “Grande Fratello Vip” arriva in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco in studio, nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Blasi torna dopo 8 anni di assenza dal GF Vip, Buonamici è stata confermata dalla scorsa edizione mentre per Lucarelli è la prima volta. Al centro del racconto del reality prodotto da Endemol Shine Italy ci saranno i 16 concorrenti, pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi finale. IL CAST TRA RITORNI E SORPRESE Per alcuni di loro, l’avventura è già iniziata: venerdì 13 marzo la Casa di “Gf Vip” ha accolto anticipatamente Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, protagonisti dell’Open House che ha riscosso grande successo su Mediaset Infinity: oltre 1. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP È RINATO? BLASI E LUCARELLI MANDANO IN TILT WEB E SOCIAL

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