Grande Fratello Vip anticipazioni del 27 marzo | la resa dei conti tra Mussolini e Manzini

Da dilei.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, venerdì 27 marzo 2026, va in onda su Canale5 la quarta puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. La trasmissione si svolge nella Casa, dove i concorrenti sono protagonisti di un nuovo appuntamento serale. Tra le dinamiche in corso, si prevede una resa dei conti tra due dei partecipanti, uno associato al regime fascista e l’altro coinvolto in una discussione accesa.

Le luci della Casa del  GF Vip  tornano ad accendersi per un nuovo appuntamento in prima serata. Stasera, venerdì 27 marzo 2026, va in onda la  quarta puntata  del  reality show  di punta di Canale5 che quest’anno vede al timone  Ilary Blasi. La conduttrice si prepara a gestire una serata incandescente, supportata in studio da una coppia di opinioniste d’eccezione. Da un lato la profondità analitica di Cesara Buonamici, dall’altro lo sguardo tagliente di Selvaggia Lucarelli, entrambe pronte a  commentare senza filtri  le dinamiche spesso controverse che si sviluppano tra le mura dei Lumina Studios. Grande Fratello, le anticipazioni del 27 marzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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