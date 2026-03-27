Grande Fratello Vip anticipazioni del 27 marzo | la resa dei conti tra Mussolini e Manzini
Stasera, venerdì 27 marzo 2026, va in onda su Canale5 la quarta puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. La trasmissione si svolge nella Casa, dove i concorrenti sono protagonisti di un nuovo appuntamento serale. Tra le dinamiche in corso, si prevede una resa dei conti tra due dei partecipanti, uno associato al regime fascista e l’altro coinvolto in una discussione accesa.
Le luci della Casa del GF Vip tornano ad accendersi per un nuovo appuntamento in prima serata. Stasera, venerdì 27 marzo 2026, va in onda la quarta puntata del reality show di punta di Canale5 che quest’anno vede al timone Ilary Blasi. La conduttrice si prepara a gestire una serata incandescente, supportata in studio da una coppia di opinioniste d’eccezione. Da un lato la profondità analitica di Cesara Buonamici, dall’altro lo sguardo tagliente di Selvaggia Lucarelli, entrambe pronte a commentare senza filtri le dinamiche spesso controverse che si sviluppano tra le mura dei Lumina Studios. Grande Fratello, le anticipazioni del 27 marzo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Articoli correlati
Grande Fratello Vip 2026, sondaggi del 27 marzo: Alessandra Mussolini domina, Berry in difficoltàIl Grande Fratello Vip 2026 continua a muoversi tra sorprese, tensioni e dinamiche che cambiano di puntata in puntata.
Leggi anche: Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini: “Mi vuoi menare? Fallo”
Tutto quello che riguarda Grande Fratello Vip
Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: che cosa succede dopo il primo televoto?; Grande Fratello Vip: anticipazioni, televoto e prima polemica nel cast. Cosa vedremo stasera; Continua la guerra tra Antonella e Adriana al Grande Fratello Vip 2026; Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni stasera 24 marzo.
Grande Fratello Vip anticipazioni puntata del 27 marzo: chi sarà eliminato?Anticipazioni Grande Fratello Vip del 27 marzo: nomination, sondaggi e chi rischia l’eliminazione nella puntata di stasera. alfemminile.com
Grande Fratello Vip, anticipazioni quarta puntata 27 marzo: liti infuocate e il verdetto del televotoScopriamo cosa succederà nella quarta edizione della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. mondotv24.it
La modella, concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato in lacrime la perdita del compagno, scomparso in un incidente d'auto - facebook.com facebook
"Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com