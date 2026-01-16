Mediaset furiosa con Rai per lo spazio dato a Corona | l'ipotesi di una puntata riparatrice del programma di Giletti

Mediaset esprime insoddisfazione per l’ampio spazio dedicato dalla Rai a Fabrizio Corona e al caso Signorini, suscitando tensioni tra le due aziende televisive. Pier Silvio Berlusconi avrebbe manifestato il suo disappunto, ipotizzando anche una puntata speciale del programma di Giletti come risposta. La questione evidenzia le divergenze nell’approccio ai temi di attualità e intrattenimento tra le reti nazionali.

Pier Silvio Berlusconi furioso, coinvolti gli uffici legali: "La vendetta durante la settimana di Sanremo". La mossa contro Corona e la Rai - Lo spazio, a suo dire eccessivo, concesso a Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi che fa il giro di ... today.it

