Mediaset furiosa con Rai per lo spazio dato a Corona | l'ipotesi di una puntata riparatrice del programma di Giletti
Mediaset esprime insoddisfazione per l’ampio spazio dedicato dalla Rai a Fabrizio Corona e al caso Signorini, suscitando tensioni tra le due aziende televisive. Pier Silvio Berlusconi avrebbe manifestato il suo disappunto, ipotizzando anche una puntata speciale del programma di Giletti come risposta. La questione evidenzia le divergenze nell’approccio ai temi di attualità e intrattenimento tra le reti nazionali.
Pier Silvio Berlusconi sarebbe furioso con la Rai per lo spazio dato a Fabrizio Corona e al caso Signorini. Si pensa, quindi, a una contro programmazione che possa minare il competitor, nella settimana di Sanremo. Inoltre, sembra che Massimo Giletti andrà in onda con una puntata riparatrice de Lo Stato delle Cose. 🔗 Leggi su Fanpage.it
