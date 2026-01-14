Blanco lo stop ai concerti per tornare sui banchi di scuola | Devo studiare Capire

Blanco, artista italiano cresciuto rapidamente grazie al suo talento, ha deciso di interrompere temporaneamente i concerti per dedicarsi agli studi. Dopo aver raggiunto una popolarità significativa sui social e sui palchi principali, ha scelto di tornare sui banchi di scuola per approfondire le proprie conoscenze. Questa decisione riflette l'importanza di un equilibrio tra successo e formazione, sottolineando l’impegno di Blanco nel valorizzare anche il percorso di crescita personale.

Il successo è arrivato enorme e improvviso. Esploso sui social e, dalla stanzetta di casa di mamma e papà, dritto sui palchi più importanti. Una scalata ripidissima che non è facile da gestire, specie se non si hanno neppure vent’anni. Così, Blanco ha deciso di allontanarsi da tutto per un po’. Tornerà con un nuovo disco, ma le priorità adesso sono altre. Alla fama il giovane trapper preferisce lo studio, e per questo è tornato sui banchi di scuola. Dov’era finito Blanco? Il riposo dopo il successo. Aveva appena 18 anni, giusto il tempo di diventare maggiorenne, quando Riccardo Fabbriconi ha firmato il primo contratto con una grossa casa discografica. 🔗 Leggi su Dilei.it

