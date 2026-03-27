Venerdì 27 marzo, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, condotta da Ilary Blasi. Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia di un presunto bigliettino che ha generato discussioni tra alcuni partecipanti e conduttori. La questione ha attirato l’attenzione di entrambe le conduttrici, che hanno espresso la volontà di conoscere la verità sui fatti.

Venerdì 27 marzo torna in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show guidato da Ilary Blasi. Ad affiancarla in studio ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare una serata che si preannuncia ricca di tensioni, confronti e nuovi sviluppi. Dentro la Casa, infatti, il clima è sempre più acceso: tra vecchie rivalità e nuove strategie, il gioco entra nel vivo. Scontro acceso tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Tra i momenti più attesi della puntata c’è il confronto tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Le due protagoniste sono ormai ai ferri corti, tra accuse reciproche e tensioni mai risolte. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip, scoppia il caso bigliettino: Blasi e Lucarelli vogliono la verità

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