Gestione e sicurezza | il parco Bartesaghi al centro del consiglio comunale di Sondrio

Durante il consiglio comunale di Sondrio si è discusso della gestione e della sicurezza del Parco Bartesaghi, che con l’arrivo della primavera registra un aumento di visitatori. Sono stati evidenziati i percorsi frequentati da runner e ciclisti e l’utilizzo delle aree verdi da parte di cittadini che cercano momenti di relax all’aperto. La discussione ha riguardato le misure adottate e le eventuali migliorie da apportare per garantire la sicurezza e la fruibilità del parco.

Due le interrogazioni presentate in vista della seduta di questa sera: una da Sondrio Democratica e l'altra dal Partito Democratico Il “polmone verde” del capoluogo, però, è davvero pronto per accogliere tutti i suoi frequentatori e a offrire loro il meglio? Se lo chiedono, in due interrogazioni che verranno discusse nella seduta di oggi pomeriggio del consiglio comunale di Sondrio a Palazzo Pretorio, i consiglieri di Sondrio Democratica e del Partito Democratico. I primi puntano sulle questioni relative alla gestione, in particolare del chiosco situato nel parco. Nell'interrogazione si ricorda come "con determinazione dirigenziale 343 del 26. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Gestione e sicurezza: il parco Bartesaghi al centro del consiglio comunale di Sondrio Articoli correlati Rorai: Ponti al collasso e parco in degrado, l’interrogazione del consiglio comunale chiede interventi urgenti.La consigliera comunale di Pordenone, Irene Pirotta, ha presentato un’interrogazione al consiglio comunale per chiedere un intervento urgente sulla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gestione e sicurezza il parco... Temi più discussi: Gestione e sicurezza: il parco Bartesaghi al centro del consiglio comunale di Sondrio; Fascicolo elettronico del lavoratore: cos’è e perché riguarda anche la formazione sulla sicurezza; AI e sicurezza autostradale: a Mestre la prova sul campo dei nuovi sistemi antincendio; Milleproroghe 2026: novità su sicurezza e HSE. Come gestire i dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro?Per avere qualche informazione generale sulla manutenzione e, più in generale, sulla gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) possiamo tornare a sfogliare un documento prodotto nel ... puntosicuro.it Salute mentale. In Toscana operativo il Pur: Migliorerà la gestione dei pazienti con misure di sicurezzaIl coordinamento del Punto unico regionale per il coordinamento e la gestione di pazienti con problemi psichici con misure di sicurezza è stato affidato ad Alessandro Sergi dell’Asl Toscana Centro. quotidianosanita.it Un velivolo di allarme e controllo fondamentale per la gestione del campo di battaglia - facebook.com facebook Oristano, per la gestione del Teatro Garau commissione al lavoro su un’unica candidatura x.com