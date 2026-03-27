Gerry Scotti ad una docente di sostegno | Accetti quello che passa il convento Ed è polemica risponde l’associazione APS Asperger

Durante una puntata de La Ruota della Fortuna, il conduttore ha rivolto a una docente di sostegno la frase: “Accetti quello che passa il convento”. La dichiarazione ha suscitato reazioni, con l’associazione APS Asperger che ha diffuso una nota di protesta. La frase ha riacceso il dibattito sulla considerazione e il rispetto che spettano agli insegnanti di sostegno nel sistema scolastico italiano.

Una battuta pronunciata durante una puntata de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, ha riaperto un tema che da anni attraversa il sistema scolastico italiano: il ruolo e il riconoscimento degli insegnanti di sostegno. Nel corso della trasmissione, commentando il racconto di una docente, il conduttore ha osservato che gli insegnanti accetterebbero “quello che passa il convento”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati "Portami tua sorella": polemica per la frase di Savino. Poi il retroscena sul messaggio a Gerry ScottiTra gli ospiti di Tv Talk - durante la puntata andata in onda sabato 10 gennaio 2026 - anche Nicola Savino. Leggi anche: Gerry Scotti risponde a Corona: “Relazioni con più di 30 ‘letterine’? Mi sopravvalutano” Approfondimenti e contenuti su Gerry Scotti Temi più discussi: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il legame fra Samira Lui e il figlio Edoardo; La Ruota della Fortuna, l'ironia di Gerry Scotti: Preferiscono il sapone a Samira Lui. Il web insorge per la durata extra; Gerry Scotti a una docente di sostegno: Accettare quello che passa il convento. La reazione sul web: Vergogna; Alessio di Carisolo protagonista a La ruota della Fortuna di Gerry Scotti. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si trasforma: Tutta la puntata così. Poi svela una nuova idea in arrivoGerry Scotti si mostra ne la puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 23 marzo 2026 in una veste inedita, che coglie tutti i presenti di sorpresa ... libero.it La Ruota della Fortuna, la prova da sposa di Samira Lui spiazza Gerry Scotti: ecco la fotoA La Ruota della Fortuna, Samira Lui sorprende Gerry Scotti con una prova da sposa inaspettata: ecco la foto del momento che ha fatto il giro del web. rds.it Il miracolo di Gerry Scotti che brilla in access prime time nonostante la nazionale https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/su-rai-1-boom-per-la-nazionale-ma-la-ruota-continua-a-fare-miracoli - facebook.com facebook La remuntada di Stefano! #AffariTuoi di Stefano De Martino stravince clamorosamente con una partita chiusa alle ore 21: 25% e 5 milioni di spettatori. #LaRuotaDellaFortuna di Gerry Scotti si ferma a 4.564.000 spettatori e 23,1% finendo alle 21:56. #AscoltiT x.com