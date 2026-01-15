Casentino notte di violenza | ventenne semina il caos nei locali e aggredisce genitori e carabinieri

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, in Casentino tra Bibbiena e Poppi, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un giovane e le forze dell'ordine. L’incidente ha visto protagonisti un minorenne e alcuni membri della famiglia, con conseguenze che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. La vicenda evidenzia problematiche di sicurezza e di gestione dei comportamenti violenti nel territorio.

Un grave episodio di violenza familiare e resistenza a pubblico ufficiale si è verificato nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio in Casentino, tra Bibbiena e Poppi. Un ventenne, probabilmente sotto l’effetto di sostanze, ha inizialmente creato disordini in alcuni locali pubblici della zona, assumendo comportamenti molesti nel corso della serata. La situazione è poi degenerata una volta rientrato a casa, dove il giovane ha aggredito entrambi i genitori, colpendoli con pugni e schiaffi. Spaventati dalla violenza del figlio, i familiari hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, trovandosi di fronte a una situazione estremamente tesa. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Casentino, notte di violenza: ventenne semina il caos nei locali e aggredisce genitori e carabinieri Leggi anche: Entra al bar ubriaco e semina il caos, danneggia i locali e poi aggredisce i carabinieri: 24enne arrestato Leggi anche: Paliano, ubriaco semina il caos in un bar e aggredisce i Carabinieri: arrestato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dramma familiare: ventenne crea caos nei locali poi aggredisce i genitori e i carabinieri: arrestato - Un ventenne prima crea disordini nei locali pubblici, poi aggredisce i genitori e i carabinieri intervenuti per placarlo. corrierediarezzo.it

Alcune aree della Toscana si sono svegliate imbiancate: neve e ghiaccio hanno interessato Alto Mugello e Casentino, anche a bassa quota. Accumuli di neve fino a cinque centimetri Durante la notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio, la neve ha interessato n facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.