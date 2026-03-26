Probabili formazioni Italia Irlanda del Nord pochi dubbi per Gattuso | le decisioni su Locatelli e Gatti

Per la sfida tra Italia e Irlanda del Nord, l'allenatore ha deciso di schierare Locatelli tra i titolari, mentre Gatti partirà dalla panchina. Le scelte sono praticamente definitive, con pochi dubbi sul reparto offensivo e difensivo. La formazione italiana si prepara a scendere in campo con queste indicazioni, in attesa del fischio d'inizio.

Probabili formazioni Italia Irlanda del Nord, le decisioni di Gattuso su Locatelli e Gatti: il primo verso la maglia da titolare, panchina per il secondo. Il momento della verità è finalmente giunto per la Nazionale di Gennaro Gattuso. Questa sera, alla New Balance Arena di Bergamo, gli Azzurri si giocano l’accesso alla finale dei playoff per i Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord. Con il fischio d’inizio fissato per le 20:45, la tensione è alle stelle: una vittoria spalancherebbe le porte della sfida decisiva del 31 marzo contro la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le ultime notizie dall’infermeria portano una ventata di ottimismo per il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Italia Irlanda del Nord, pochi dubbi per Gattuso: le decisioni su Locatelli e Gatti Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda Del Nord, le probabili formazioni: Gattuso con Kean e Retegui dal 1' Italia, con l’Irlanda del Nord Gattuso e gli azzurri si giocano tutto. Le probabili formazioniÈ stata di quelle notti che pesano: quella che precede la partita più importante per un’Italia torna in campo con un solo obiettivo: vincere. Contenuti utili per approfondire Italia Irlanda del Temi più discussi: Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord; Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni dei playoff Mondiali: le scelte di Gattuso; Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: data, orario, probabili formazioni e dove vedere; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione. Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord (playoff Mondiali 2026)Le possibili scelte di formazione di Gattuso e O'Neill per Italia-Irlanda del Nord. msn.com Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni. DIRETTAPortaci al Mondiale, portaci al Mondiale. Sono sette mesi che Gennaro Gattuso se lo sente ripetere, da quando è diventato il ct di una Nazionale che gli ultimi due Mondiali di calcio li ha visti in ... tg24.sky.it Non perderti neanche un aggiornamento verso Italia-Irlanda del Nord! - facebook.com facebook Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com