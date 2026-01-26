A Garlasco, Andrea Sempio afferma di non aver mai visionato i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, nonostante la presenza di una cartella sospetta sul computer di Stasi. Le indagini e i nuovi software continuano a far luce sulla vicenda, contribuendo a chiarire i dettagli di una storia che ha coinvolto la comunità e la giustizia italiana.

Andrea Sempio non ha mai visto i filmati che ritraggono insieme, in atteggiamenti intimi, Chiara Poggi e l’allora fidanzato Alberto Stasi. Video che la ventiseienne aveva sul computer che veniva utilizzato dall’intera famiglia. Ne sono certi i consulenti dei Poggi - gli esperti informatici Paolo Reale, Nanni Bassetti e Fabio Falleti - che in una relazione (consegnata la scorsa settimana alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli) hanno messo nero su bianco gli ultimi approfondimenti sul delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco. I file sul pc di casa Poggi I nuovi software - a quanto apprende l’Adnkronos - hanno permesso di escludere che il nuovo indagato Sempio, amico del fratello della vittima, possa aver avuto accesso a quei filmati privati che, per qualcuno, potrebbero costituire il movente di un omicidio che vede Stasi - a dire della Cassazione - come il solo colpevole. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Garlasco, Andrea Sempio e i video intimi di Chiara Poggi: la cartella ?Militare? sul pc di Alberto Stasi e la verità nei nuovi software

