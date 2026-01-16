Brigitte Macron dj per un giorno | la première dame francese scatenata a Disneyland Paris – Video

Un video diffuso online mostra Brigitte Macron, la première dame francese, in un ruolo inaspettato. Durante un evento benefico a Disneyland Paris, ha assunto le funzioni di DJ per un giorno, contribuendo a creare un’atmosfera di supporto e allegria per i giovani pazienti ospedalieri. La sua partecipazione ha suscitato interesse e ammirazione, evidenziando il suo coinvolgimento in iniziative di solidarietà.

Sta facendo il giro del web un video che riprende Brigitte Macron scatenata. La première dame, infatti, si è trasformata in “dj” per un giorno, prendendo le redini musicali di un’iniziativa benefica dedicata a piccoli pazienti ospedalieri che si è tenuta a Disneyland Paris. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brigitte Macron dj per un giorno: la première dame francese scatenata a Disneyland Paris – Video Leggi anche: Brigitte Macron chiama le femministe "brutte stronze": la première dame (di nuovo) nella bufera Leggi anche: Bravo Brigitte! La première dame contro slogan e processi senza prove La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Brigitte Macron DJ d’eccezione a Disneyland Paris durante un evento benefico; VIDEO | La first lady francese come DJ: Brigitte Macron ha ballato e mixato per i bambini a Disneyland. Brigitte Macron s'improvvisa DJ a Disneyland Paris: il video diventa virale - Le immagini, ampiamente rilanciate sui social network, mostrano la moglie del presidente Emmanuel Macron rilassata e sorridente, immersa nella musica e circondata da altri partecipant ... msn.com Discoradio - Il ritmo della tua città!. DJ Antoine · Ma Chérie (DJ Antoine & Mad Mark 2K12 Radio Edit). BRIGITTE ALLA CONSOLLE! Brigitte Macron, Natacha Rafalski e Didier Deschamps hanno accettato per una sera il ruolo di DJ a Disneyland Paris, in occ - facebook.com facebook Cyberbulli. Dieci condannati per i tweet transfobici contro Brigitte Macron x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.