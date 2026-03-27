Forte desiderio di momenti di approfondimento | a Gatteo terzo sold out per Magmatica con Mercadini

A Gatteo si è conclusa ieri sera la rassegna culturale “Magmatica – Un ribollire di idee”, organizzata dal Comune in collaborazione con Sillaba. L’evento ha visto il tutto esaurito in tutti e tre gli appuntamenti, segnalando un forte interesse da parte della comunità. Durante le serate si sono alternate presentazioni e approfondimenti con vari ospiti, attirando un pubblico numeroso e interessato.

"Questa rassegna ha saputo parlare soprattutto ai più giovani, offrendo strumenti per leggere la complessità del presente attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti" “Un percorso - sottolinea una nota del Comune - che ha saputo intrecciare scienza, filosofia, cinema e narrazione, offrendo strumenti di riflessione e approfondimento sui temi del presente, con un linguaggio accessibile e capace di dialogare in particolare con le nuove generazioni, senza rinunciare a coinvolgere un pubblico più ampio. L’amministrazione comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento al pubblico, che ha partecipato numeroso e con grande attenzione a tutti gli incontri, contribuendo a creare un clima di ascolto e condivisione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Forte desiderio di momenti di approfondimento": a Gatteo terzo sold out per Magmatica con Mercadini Articoli correlati Gatteo, al via la rassegna "Magmatica" dedicata alle nuove generazioni: primo appuntamento con Adrian FartadeDa martedì 20 gennaio, alla Biblioteca Ceccarelli di Gatteo aprono le prenotazioni per “In genere capirsi per capirci” con Adrian Fartade, primo... Giorno della Memoria, le scuole a teatro con il monologo "La parola e l'uragano" di Roberto MercadiniMartedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, istituito nell’anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz in ricordo delle persecuzioni del... Approfondimenti e contenuti su Forte desiderio Temi più discussi: La gioia di dare tutto; Maxi evento 2026, Coppa Italia di Serie A2 insieme ai Fab Four. Tutte le dichiarazioni dei protagonisti; Momenti di Gloria, il Cinema inglese secondo Giuseppe Borrone; Valentina Romani e Celeste Dalla Porta nel corto ‘Freeze’. L'oroscopo di giovedì 4 dicembre e posizioni: forte desiderio di indipendenza per l'ArieteL'oroscopo di giovedì 4 dicembre preannuncia una giornata di contrasti e spinte energetiche che influenzano profondamente ogni segno zodiacale. Osservando la classifica, il Sagittario si gode una ... it.blastingnews.com L'oroscopo del 27 ottobre: Leone forte desiderio, Acquario intellettualeAriete: è il momento giusto per condividere delle emozioni profonde con il partner. I single possono conquistare velocemente una persona. Il campo finanziario può portare alcune preoccupazioni. Toro: ... it.blastingnews.com Più forte soffi, più grande sarà il tuo desiderio! - facebook.com facebook #DavidePiras #scrittorisardi #Femmenella Quando il desiderio è più forte della paura e la giovinezza diventa una stagione irripetibile. Grazie @edizpiemme "A Marceddì, a chi la ama, a chi l'ha amata". Molto sardo. @LuciaLibri x.com