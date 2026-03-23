Forbidden Fruit 3 anticipazioni dal 30 marzo al 4 aprile 2026 | il ritorno di Sahika e la crisi di Yigit

Da ilsipontino.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana dal 30 marzo al 4 aprile di Forbidden Fruit 3 si preannuncia ricca di colpi di scena, decisioni difficili e ritorni che rischiano di sconvolgere gli equilibri già fragili della serie turca di Canale 5. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi? Quali sorprese attendono Yildiz? E come reagiranno Ender e Kaya alla nuova crisi familiare? Scopriamolo insieme. La settimana si apre con Yildiz alle prese con una decisione pratica ma tutt’altro che semplice: trovare una tata per Halit Can. Il colloquio con una professionista si rivela un fallimento, soprattutto per la cifra esorbitante richiesta. Così, in un misto di pragmatismo e disperazione, Yildiz propone ad Aysel di occuparsi del bambino per metà del compenso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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