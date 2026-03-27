Flussimetria in gravidanza | cos’è quando si fa e cosa misura

La flussimetria in gravidanza è un esame che non viene eseguito di routine e viene prescritta solo in determinati casi. Serve a misurare il flusso sanguigno attraverso i vasi placentari e nel cordone ombelicale. Questo test viene richiesto dal medico in presenza di specifiche condizioni cliniche o rischi individuati durante la gravidanza. Non si effettua senza una motivazione clinica precisa.

La flussimetria non è un esame di routine per la gravidanza. Viene quindi prescritto solamente in alcuni casi. Vediamo quali e come vivere con serenità, senza un eccesso di ansie e preoccupazioni, questo controllo sul flusso sanguigno. Cos’è la flussimetria Doppler e come funziona. Fonte: iStock La flussimetria Doppler (questo il nome vero e proprio della flussimetria) è un esame ecografico non invasivo che sfrutta l’effetto Doppler per misurare la velocità e le caratteristiche del flusso sanguigno all’interno di specifici vasi materni e fetali. Si basa sul principio fisico per cui gli ultrasuoni emessi dalla sonda ecografica vengono riflessi dai globuli rossi in movimento. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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