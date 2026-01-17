La città attraverso i ’clic’ Premiati i vincitori del contest fotografico ’Ri-scattando Massa’

Sono stati premiati i vincitori del contest fotografico ’Ri-scattando Massa’, un’iniziativa che ha coinvolto gli studenti della sede Salvetti dell’Istituto Barsanti. Un’esperienza formativa che ha permesso ai partecipanti di esplorare la città attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, offrendo una prospettiva personale e autentica di Massa. La partecipazione ha rappresentato un momento di crescita e scoperta, lasciando un ricordo duraturo a tutti i protagonisti.

"Una esperienza formativa che resterà per tutta la vita", un commento all’unisono dagli studenti della sede distaccata Salvetti dell’Istituto Barsanti, protagonisti del contest fotografico ’Ri-scattando Massa’. Ieri nella sala consiliare del Comune di Massa si è tenuta la premiazione della quarta edizione del premio che ha riscontrato un numero crescente di adesioni. Anna Baldini, Guido Zanantoni, Guido Pucciarelli e Caterina Pianadei sono i vincitori delle quattro categoria del concorso. L’iniziativa, promossa dal ’Salvetti’ con il patrocinio del Comune, è stata interamente progettata e gestita dagli studenti della classe III B del corso Turistico, diventando anche un’importante esperienza nell’ambito della formazione scuola-lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città attraverso i ’clic’. Premiati i vincitori del contest fotografico ’Ri-scattando Massa’ Leggi anche: Torna ’Ri-scattando Massa’. Un clic agli scorci più belli Leggi anche: Terranuova, premiati i vincitori del concorso fotografico “La più bella foto del Perdono” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il 16 gennaio la band Carpe Diem racconta le città italiane attraverso le canzoni più celebri - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.