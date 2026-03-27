Martedì l’Italia sfida la Bosnia in una partita decisiva per la qualificazione al Mondiale, con la vittoria che garantirebbe l'accesso alla fase finale. Tra i protagonisti ci sono giovani talenti figli d’arte, calciatori delle grandi squadre e stelle emergenti provenienti dal Wisconsin e da Cipro, pronti a farsi conoscere in questa sfida cruciale. La partita rappresenta l’ultimo step prima della qualificazione, con tutte le energie rivolte a questa occasione.

La Bosnia è l'ultimo ostacolo che c'è tra l'Italia e il ritorno ai Mondiali. La nazionale di Sergej Barbarez ha superato il Galles ai calci di rigore, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. È la squadra di Edin Dzeko, che in Serie A si è fatto conoscere benissimo, ma non solo. Ripartendo dall'undici che ha sconfitto i gallesi, analizziamo i nostri prossimi avversari, uno per uno. Nato a Mostar nel 1995, Nikola Vasilj è il portiere della Bosnia. Gioca nel St. Pauli e ha esordito in nazionale nel 2021. È figlio d'arte: suo padre Vladimir è stato un calciatore tra gli anni Novanta e Duemila, soprattutto in Croazia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Figli d'arte, obiettivi delle big, stelline del Wisconsin, il Pirlo di Cipro: tra l'Italia e il Mondiale ci sono loro

Articoli correlati

Stoccaggio gas, l’Ue chiede di ridurre gli obiettivi: ci sono rischi per l’ItaliaGli Stati membri dell’Ue sono stati sollecitati ad abbassare gli obiettivi di stoccaggio del gas a causa della guerra con l’Iran.

In Italia ci sono 28mila obiettivi sensibili: sicurezza rafforzata dopo l'attacco all'IranLa nuova escalation per l'operazione militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, con la rappresaglia di Teheran in risposta ai raid, ha spinto...