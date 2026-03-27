Il Giornale organizza un evento dedicato a infrastrutture come ferrovie, ponti e strade, con la partecipazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'iniziativa si svolge in modalità aperta al pubblico, previa iscrizione, fino a esaurimento dei posti disponibili. La discussione si concentrerà sui progetti e sulle opere in corso o pianificate, con un focus sulle questioni di interesse nazionale e sui finanziamenti pubblici.

***** L'evento è ad accesso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione cliccando a questo link. Per maggiori informazioni si prega di scrivere a [email protected] Non solo ferro, cemento e asfalto. Ponti, strade e ferrovie sono molto di più. Ogni infrastruttura è infatti una scelta politica, prima che ingegneristica: sulle rotaie o in carreggiata sfreccia la promessa di un futuro nel quale le distanze si accorciano sempre più e le opportunità di sviluppo economico si moltiplicano. Senza reti non c’è vero progresso, senza collegamenti non c’è comunità. Il Giornale, in collaborazione con il settimanale economico Moneta, accenderà i... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini". L’evento del Giornale con il ministro Matteo Salvini

Articoli correlati

Ponti, strade, ferrovie. Con “Evolutio” 120 anni di grandi opere in esposizione a MilanoApre domani a Milano presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, e fino al 7 aprile 2026, “Evolutio”, la mostra organizzata da...

Contenuti utili per approfondire Matteo Salvini

Temi più discussi: Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini. L'evento di Moneta e Il Giornale con il ministro Matteo Salvini; Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini. L’evento del Giornale con il ministro Matteo Salvini; L’Agenzia Controllore&controllato: Salvini conferma il Dg Ansfisa che monitora il Ponte sullo Stretto; Controllor­e&controllat­o: Salvini conferma il Dg L’agenzia Ansfisa monitora il Ponte sullo Stretto.

Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini. L’evento del Giornale con il ministro Matteo SalviniIl 30 marzo prossimo, alla Fondazione Feltrinelli di Milano, una mattinata di interviste e tavole rotonde su infrastrutture e sviluppo. Il direttore Tommaso Cerno intervista il ministro Salvini. L'eve ... msn.com

Il Giornale e Moneta presentano Ferrovie, ponti e strade. Costruire il domani con il Ministro SalviniLunedì 30 marzo 2026, alle ore 9.00, presso la Fondazione Feltrinelli, in viale Pasubio 5, a Milano, si terrà il convegno Ferrovie, ponti e strade. Costruire il domani, organizzato da Il Giornale e ... meridiananotizie.it

#piazzapulita Le dimissioni da Ministro del Turismo di Daniela Santanchè sono un ulteriore scossone nel governo dopo l’esito del Referendum sulla magistratura. Roberta Benvenuto ha chiesto un commento sui fatti a Matteo Salvini. x.com

Matteo Salvini non risponde sulle dimissioni della Santanchè - facebook.com facebook