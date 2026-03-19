L'influencer Rita De Crescenzo si è recata nel bosco di Palmoli per incontrare la famiglia locale, ma Nathan e Catherine hanno evitato il suo avvicinamento. Successivamente, si è svolto un incontro tra Rita e il sindaco del paese.

L’influencer Rita De Crescenzo ha tentato di fare visita alla cosiddetta “Famiglia nel bosco” a Palmoli. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham l’hanno però evitata, non facendosi trovare a casa al momento dell’arrivo della tiktoker napoletana. De Crescenzo è però riuscita a ottenere un incontro dal sindaco del Comune. Rita De Crescenzo a Palmoli per incontrare la Famiglia nel bosco La fuga di Nathan e Catherine L'incontro con il sindaco di Palmoli Rita De Crescenzo a Palmoli per incontrare la Famiglia nel bosco La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo si è recata nel comune di Palmoli, in Abruzzo, per cercare di fare visita ai genitori della cosiddetta Famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rita De Crescenzo va dalla famiglia nel bosco a Palmoli ma Nathan e Catherine la evitano, incontro col sindaco

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