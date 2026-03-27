Al Museo Diocesano di Caserta è in corso una mostra personale dell’artista Massimo Lagrotteria, intitolata “Ex?Sistere”. L’esposizione fa parte del progetto “Hearth: Art Starts Here”, ideato da Fabio Maietta, che coinvolge il museo cittadino in un ciclo di iniziative dedicate all’arte contemporanea. La rassegna presenta una serie di opere realizzate dall’artista, inserite in un percorso espositivo curato dal museo stesso.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Il progetto “Hearth: Art Starts Here”, ideato da Fabio Maietta, torna a dialogare con uno dei luoghi più significativi della città di Caserta: il Museo Diocesano. In questo spazio carico di memoria e stratificazioni simboliche, sabato 28 marzo alle ore 18 verrà inaugurata Ex-Sistere, la mostra personale di Massimo Lagrotteria, artista emiliano classe '72 la cui ricerca attraversa la soglia fragile tra materia e presenza, tra ciò che resta nascosto e ciò che sceglie di emergere. L’esposizione, curata da Fabio Maietta, presenta un insieme di opere pittoriche e scultoree che si innestano con sorprendente naturalezza nell’architettura del Museo Diocesano, trasformandolo in un luogo di affioramento, di rivelazione lenta, di ascolto profondo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - "Ex?Sistere": la mostra personale di Massimo Lagrotteria al Museo Diocesano

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Mostra personale di Massimo Lagrotteria c/o Museo Diocesano di Caserta il 28 marzo 2026 - facebook.com facebook

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