Estrazione Million Day di oggi 27 marzo 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Alle ore 19:00 di oggi, 27 marzo 2026, si sono svolte le estrazioni della lotteria Million Day. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, con i numeri estratti che sono stati comunicati immediatamente dopo l’estrazione. La pubblicazione dei risultati è disponibile online e sui canali ufficiali, permettendo ai giocatori di verificare immediatamente le proprie schedine.

Estrazione Million Day oggi venerdì 27 marzo 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 27 marzo 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 27 MARZO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 27 marzo 2026: i numeri vincenti di venerdì Articoli correlati Estrazione Million Day di oggi, 27 febbraio 2026: i numeri vincenti di venerdìOggi, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 6 marzo 2026: i numeri vincenti di venerdìOggi, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 27 Febbraio 2026 Contenuti utili per approfondire Estrazione Million Day Temi più discussi: Estrazione Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 13 del 26 marzo 2026; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di lunedì 23 marzo 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi martedì 24 marzo: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 22 marzo 2026: i numeri vincenti. Estrazione Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 13 del 26 marzo 2026Million Day, primo sorteggio di giornata: i numeri delle 13 Si è svolta l’estrazione ... msn.com Million Day risultati dell’estrazione giovedì 26 marzo 2026 di mezzogiorno con numeri vincenti aggiornati e premi in tempo realeMillion Day del 26 marzo 2026: tutti i numeri dell’estrazione Il concorso Million Day di oggi, giovedì 26 marzo 2026, ha già visto svolgersi il primo ... assodigitale.it Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di giovedì 26 marzo 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook MillionDay e MillionDay Extra, le due #estrazioni di martedì 17 marzo 2026: i #numeri vincenti di oggi x.com