Endometriosi Montecitorio si illumina di giallo
La Camera dei Deputati si illumina di giallo per la Giornata per la consapevolezza sull’endometriosi, prevista per sabato 28 marzo. L’adesione all’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi” mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione. La scelta di illuminare l’edificio rappresenta un gesto simbolico per richiamare l’attenzione su questa patologia.
ROMA - La Camera dei Deputati aderisce all’iniziativa della call to action “Facciamo luce sull’endometriosi” in occasione della Giornata per la consapevolezza sull’endometriosi, prevista per sabato 28 marzo. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio viene illuminata di colore giallo con la scritta "FACCIAMO LUCE SULL'ENDOMETRIOSI" dal tramonto di sabato 28 all'una di domenica 29 marzo, con sospensione per l'iniziativa "Earth Hour" dalle ore 20.30 alle 21.30. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Articoli correlati
Giornata Internazionale Epilessia, Montecitorio si illumina di violaROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata Internazionale dell’Epilessia, prevista per il prossimo lunedì 9 febbraio.
Giornata mondiale dell’Obesità, Montecitorio si illumina di bluROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata mondiale dell’Obesità prevista per mercoledì 4 marzo.