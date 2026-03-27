Edilizia | l' allarme di Anaepa - Confartigianato

Il settore edile si trova di fronte a un possibile rallentamento a causa dell’instabilità geopolitica. Secondo Anaepa - Confartigianato, questa situazione potrebbe aggravare un trend di decelerazione già in corso da diverso tempo, incidendo sulle attività e sui progetti in corso nel comparto. La preoccupazione riguarda in particolare le ripercussioni sulla ripresa e sulla continuità delle imprese del settore.

“L’attuale instabilità geopolitica rischia di accentuare velocemente il fenomeno del rallentamento del settore, già in atto da tempo. Le dinamiche speculative sui mercati energetici e petroliferi stanno infatti determinando aumenti ingiustificati nei costi dei materiali da costruzione”. È quanto dichiara il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini, in relazione alle criticità che stanno interessando il comparto. Le conseguenze delle tensioni in atto stanno generando incrementi nei costi del bitume, delle materie prime polimeriche, dei trasporti e, più in generale, di tutti i prodotti ad alta intensità energetica, tra cui i laterizi, con effetti diretti sull’intera filiera delle costruzioni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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