Negli ultimi dieci anni, Dzeko è stato protagonista di molte vicende nel calcio italiano. L'abbiamo visto arrivare quando Totti giocava ancora, e abbiamo assistito ai momenti in cui segnava meno, seguiti da quelli in cui mostrava il suo talento. È stato spesso oggetto di discussione tra tifosi, passando da rincalzo all'Inter a una breve parentesi a Firenze. Ora si trova di fronte a una nuova sfida contro la sua ex squadra.

Edin Dzeko, ancora tu? C’eri prima che Francesco Totti andasse in pensione, che l’Italia vincesse l’Europeo, che l’Atalanta conquistasse l’Europa League ballando sul mondo e anche prima che il Bologna centrasse una qualificazione in Champions League. Come eravamo e come siamo ce lo ricorda lui, Dzeko, un centravanti che sembra Dorian Gray e a invecchiare è il nostro ritratto, quello della nostra Serie A. “L’età non conta”, ha avuto l’ardire di confessare. Anche più di una volta. Perché questo attaccante, 40 anni suonati, è stato dato per finito, bollito, vecchio, sgraziato o almeno arrugginito già una miriade di volte. Come quando era tornato in Italia, a Firenze, qualche mese fa tra mille perché e lui però ne aveva solo uno: “Sono qui perché so cosa voglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dzeko è lo specchio degli ultimi 10 anni di calcio italiano. E ora ce lo troviamo contro

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