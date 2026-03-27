Domenica 12 aprile alle 17 nella cattedrale di Terni si terrà l’ordinazione di Matteo Bergonzini e Mariano De Persio come diaconi. La cerimonia prevede l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria da parte del vescovo Francesco Antonio Soddu, amministratore diocesano. Matteo e Mariano sono due seminaristi che si preparano a intraprendere il percorso sacerdotale nella chiesa locale.

L’ordinazione è in programma domenica 12 aprile in cattedrale. Sarà anche l’occasione per il saluto al vescovo Francesco Antonio Soddu che la settimana successiva farà il suo ingresso nella diocesi di Sassari Domenica 12 aprile alle 17 nella cattedrale di Terni, per imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo Francesco Antonio Soddu, amministratore diocesano della diocesi, saranno ordinati diaconi i seminaristi Matteo Bergonzini e Mariano De Persio, in cammino verso la consacrazione sacerdotale. La solenne celebrazione sarà anche l’occasione di ringraziamento e saluto del vescovo Soddu alla comunità diocesana, alla cittadinanza e alle istituzioni, prima del suo trasferimento a Sassari dove farà l’ingresso il 18 aprile. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Due nuovi diaconi per la chiesa di Terni: le storie di Matteo e Mariano

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