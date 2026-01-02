Quattro nuovi diaconi per la Chiesa udinese
La Chiesa di Udine si appresta a celebrare un momento importante con l’ordinazione di quattro nuovi diaconi, prevista per domenica 4 gennaio alle ore 16 nella Cattedrale. Questo evento rappresenta un passaggio significativo nel cammino di crescita e servizio della comunità ecclesiale locale.
La Chiesa udinese si prepara a vivere un momento di particolare rilievo con l’ordinazione di quattro nuovi diaconi, in programma domenica 4 gennaio alle 16 nella Cattedrale di Udine. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo Riccardo Lamba e rappresenta uno degli appuntamenti ecclesiali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
