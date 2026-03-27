due film e 5 serie tv da vedere questo weekend

Questo weekend propone due nuovi film e cinque serie tv da guardare. Con l’arrivo della primavera e le giornate che si allungano, molti preferiscono trascorrere il tempo all’aperto, ma ci sono occasioni per rilassarsi anche davanti allo schermo. Le produzioni in uscita coprono vari generi, offrendo opzioni per diversi gusti e preferenze di visione.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Cari spettatori, siamo ormai alla fine di marzo, la primavera è arrivata e abbiamo sempre più voglia di passare il tempo all'aria aperta. Ma non dimenticate che ci sono nuovi film e serie tv in arrivo sul piccolo e grande schermo. E se non sapete cosa scegliere, vi aiutiamo noi. Dunque mettetevi comodi, questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai titoli da non perdere nei fine settimana. A voi la scelta e buona visione. Una commedia corale, diretta da Francesco Mandelli, che racconta di una cena di classe tra ex compagni di scuola diciassette anni dopo la maturità. 🔗 Leggi su Today.it

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Due sono i film che hanno attinto temi e riflessioni da quel rivelatorio romanzo di formazione ch'è "Cuore di Tenebra" di Joseph Conrad: "Apocalypse Now" (Francis Ford Coppola, 1979) e la pellicola televisiva "Cuore di Tenebra" (Nicolas Roeg, 1993). Due div - facebook.com facebook

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